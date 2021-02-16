Нет ни одного доказательства слежки за генералом Наумовым, - журналист Егошина. ВИДЕО

В материалах дела, которые оказались в сети, говорится о том, что по заявлению самого Наумова еще в июле было начато уголовное производство по факту слежки за ним. В качестве доказательства там рапорт того же Наумова. В том огромном массиве данных просто нет ни одного доказательства слежения за генералом Наумовым.

Об этом рассказала журналист Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Помните нашумевшую историю с якобы заказом убийства бригадного генерала от СБУ Андрея Наумова (герой нашего со Схемы: коррупция в деталях - RFERL сюжета)? Не буду пересказывать ее с самого начала, но там много раз звучит аббревиатура СБУ. С тех пор меня мучает один вопрос. В материалах дела, которые оказались в сети, говорится о том, что по заявлению самого Наумова еще в июле было начато уголовное производство по факту слежки за ним по "страшной" статье УК 359 (ч.1). В качестве доказательства там рапорт того же Наумова. Это производство в конце концов объединили с уже осенним производством по возможной подготовке покушения на его жизнь и с тех пор два дела расследуют вместе. Однако. В том огромном массиве данных просто нет ни одного доказательства слежения за генералом Наумовым. Хотя с момента его рапорта прошло уже 9 месяцев", - заявила журналист.

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"Поэтому с тех пор, как разгорелась эта громкая история, мне не давал покоя вопрос - удалось ли спецслужбе, которая, получается, расследует сама себя (почему ?!) за это время получить доказательства? И вдруг посчастливилось встретить начальника следственного управления ГСУ СБУ Анатолия Булича в сопровождении (насколько я могу узнать в шапке и маске) ​​бывшего заместителя начальника ГСУ Виталия Маякова, который сейчас консультирует службу и комитет в ВР", - добавила Егошина и опубликовала видео комментария Булича и Маякова.

Булич отказался давать комментарии и попросил обращаться в пресс-службу СБУ.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.