Проект "Без цензуры": Зеленский объявляет войну Западу. Кто и как подставляет президента, Украину и нас всех. ВИДЕО

Как обиженный 43-летний ребенок объявил войну Западу, который вообще-то поддерживает Украину? Об этом в иронично-просветительском "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Это длинная история с кучей антикоррупции, договорняков, диковины и маразмов, но мы разложим все по полочкам, чтобы вы понимали, откуда ноги растут.

"Развели как ребенка" - это о Владимире Зеленском, которого окружение заставило объявить войну "проклятому вашингтонскому обкому". Как? Увольнением директора НАБУ Артема Сытника. По информации Центра противодействия коррупции, убрать Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом "величайший лидер современности" отреагировал на начало расследования закупки вакцин от COVID-19.

Как "агенты Запада" ударили по наиболее болезненному месту украинской власти - закупке вакцины против ковида? Почему Артем Сытник и НАБУ так важны для западных партнеров в целом и США в частности? Стоит ли готовиться к проблемам с евроинтеграцией и отношениями с Соединенными Штатами?

Как история с Сытником и НАБУ повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом? И почему деньги МВФ на самом деле очень нам нужны, что бы там не рассказывали в "Слуге народа"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ.

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