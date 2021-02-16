В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН". ВИДЕО

В школе № 42 в российском Нижневартовске прошли занятия с участием сотрудников МВД и Росгвардии, во время которых ученики играли роль "протестующих" и "омоновцев".

Видео с урока опубликовал telegram-канал "Мегаполис", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

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На записи большая группа школьников, "протестующие", кидает мячи в "омоновцев", прячущихся за щитами, - как действующих сотрудников силовых служб, так и школьников, играющих их роль. Когда "протестующие" прекратили кидать мячи, трое школьников-"омоновцев" выбежали из укрытия, задержали одного из "протестующих", размахивавшего кулаками, после чего унесли его (судя по видео, это был полицейский).

Замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов сообщил "МБХ медиа", что в школе прошли занятия "в рамках профориентации". В ходе занятий сотрудники полиции и Росгвардии рассказали о поступлении в вузы, а также о своей службе. Также, по его словам, "было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали".

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В пресс-службе МВД по Нижневартовску сообщили "Интерфаксу", что в школе прошла профориентационная акция, призванная привлечь школьников в вузы МВД. "Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказали в полиции.