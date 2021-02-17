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Проект "Без цензуры": СБУ задала жару Шарию. Что дальше? ВИДЕО

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Быстрый эксплейлер (объяснялка) о главном событии недели в экспресс-выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Кто такой Анатолий Шарий? Что ему инкриминируют, в чем подозревают и каковы шансы доказать это в суде? И почему мы вообще вам обо всем этом рассказываем?

Почему Шарий сбежал из Украины? За что он так любит Россию и почему в таком случае живет в Испании? Что думает о Петре Порошенко, Владимире Зеленском и о войне на Донбассе? Как Шарий полюбил, а потом разлюбил нынешнего президента?

За что Анатолия Шария так обожают закрытые санкциями СНБО телеканалы Виктора Медведчука? И, конечно, какая муха укусила Службу безопасности Украины так сильно, что она занялась "этим чертом"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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