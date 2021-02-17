Рада не смогла отстранить нардепа Рудыка на 5 заседаний из-за его сексистских высказываний. ВИДЕО

Верховная Рада не смогла лишить нардепа Сергея Рудыка права участвовать в пяти пленарных заседаниях в связи с сексистскими высказываниями в отношении двух народных депутатов.

"За" проголосовали 195 нардепов при 226 необходимых голосах, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Ранее лишить Рудыка права участвовать в пяти пленарных засеаниях рекомендовал парламенту Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

С соответствующим заявлением в комитет обратился председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и межфракционное объединение "Равные возможности". Основанием послужили высказывания Рудыка к Марьяне Безуглой и депутату VIII созыва Ирины Сысоенко.

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Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.