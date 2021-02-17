Рада не смогла отстранить нардепа Рудыка на 5 заседаний из-за его сексистских высказываний. ВИДЕО
"За" проголосовали 195 нардепов при 226 необходимых голосах, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Ранее лишить Рудыка права участвовать в пяти пленарных засеаниях рекомендовал парламенту Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.
С соответствующим заявлением в комитет обратился председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и межфракционное объединение "Равные возможности". Основанием послужили высказывания Рудыка к Марьяне Безуглой и депутату VIII созыва Ирины Сысоенко.
Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".
В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.