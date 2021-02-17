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Рада не смогла отстранить нардепа Рудыка на 5 заседаний из-за его сексистских высказываний. ВИДЕО

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Верховная Рада не смогла лишить нардепа Сергея Рудыка права участвовать в пяти пленарных заседаниях в связи с сексистскими высказываниями в отношении двух народных депутатов.

"За" проголосовали 195 нардепов при 226 необходимых голосах, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее лишить Рудыка права участвовать в пяти пленарных засеаниях рекомендовал парламенту Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

С соответствующим заявлением в комитет обратился председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и межфракционное объединение "Равные возможности". Основанием послужили высказывания Рудыка к Марьяне Безуглой и депутату VIII созыва Ирины Сысоенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.

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Топ комментарии

  • Пауло 24
    задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
  • tera
    Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
  • Ан Мур
    Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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