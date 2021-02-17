"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО
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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев похвально отозвался о качествах Гитлера в своем пропагандистском шоу.
"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального, - ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после этого выпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" и попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.