"Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев назвал нацистского вождя Адольфа Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев похвально отозвался о качествах Гитлера в своем пропагандистском шоу.

"Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального, - ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после этого выпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" и попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

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