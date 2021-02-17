"Без цензуры" в прямом эфире: Арестович расправил хвост, МВФ показывает дулю, наступление на вату, фронт не спит. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о следующем:
- Арестович против ... чего? Скандал с сексизмом, спикером украинской делегации ТКГ и "Евросолидарностью". Что не так сказал Алексей Арестович, адекватно ли отреагировала Ирина Геращенко и не много ли шума из ничего?
- Зеленский против Запада. Или уже нет? Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три законопроекта, которые призваны решить проблемные вопросы в судебной системе и, в частности, сократить полномочия скандального Окружного админсуда. Произошло это после того, как стало ясно, что МВФ без реформ денег не даст. Что будет с украинскими судами и чего на самом деле хочет Зеленский? (Это, конечно, немного риторический вопрос).
- СБУ против Шария. Служба безопасности официально объявила о подозрении в государственной измене блогеру Анатолию Шарию. Каковы шансы увидеть его на скамье подсудимых в Украине? И откуда столько патриотизма и эффективности у СБУ? (Не то, чтобы мы против, но интересно).
- Орки против Украины. С начала 2021 на Донбассе погибли уже 11 украинских бойцов. Это потери от снайперов, подрывов на минах и одна смерть от крупнокалиберного пулемета. Несмотря на определенные изменения риторики, власть Зеленского продолжает подчеркивать, что "не даст сорвать перемирие" и готовит "дорожную карту" для выполнения Минских договоренностей. Чего сейчас хочет достичь Россия новой эскалацией? И прекратили ли уже искать мир в глазах Путина?
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