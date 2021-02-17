Место регистрации можно будет менять онлайн с апреля, - Федоров. ВИДЕО
6 07511
Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу изменения места регистрации. Это позволит изменять регистрацию онлайн.
Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.
"В апреле мы планируем оцифровывать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - изменение места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.