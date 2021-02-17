Новости Видео

Нацгвардейцы подрались на Майдане, МВД считает, что "парни дурачились". ВИДЕО

17 62669
В сети появилось видео странного поведения нацгвардейцев в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS, запись опубликована участниками акции протеста ФОПов.

Предприниматели утверждают, что бойцы Нацгвардии были пьяными. На видео снято, как в результате конфликта двое нацгвардейцев роняют на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Ещё один нацгвардеец их разнимает, а четверо смотрят на происходящее. Драка заканчивается после женского возгласа: "Что вы делаете?"

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты меня ударил, ты, зал#па #бучая!" - депутаты Изюмского горсовета подрались на заседании. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Dmytro Mazepov
    беркутня вновь набранная быкует
  • Ksenia VB
    Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
  • Tema9
    Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости