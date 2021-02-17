Нацгвардейцы подрались на Майдане, МВД считает, что "парни дурачились". ВИДЕО
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В сети появилось видео странного поведения нацгвардейцев в центре Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS, запись опубликована участниками акции протеста ФОПов.
Предприниматели утверждают, что бойцы Нацгвардии были пьяными. На видео снято, как в результате конфликта двое нацгвардейцев роняют на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Ещё один нацгвардеец их разнимает, а четверо смотрят на происходящее. Драка заканчивается после женского возгласа: "Что вы делаете?"
Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил.