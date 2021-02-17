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Отец подстрелил сына из ружья на Волыни. ВИДЕО

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Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с применением оружия в Луцком районе. По данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, происшествие произошло в селе Новокотов Луцкого района.

"Во время распития спиртного 58-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в знакомого - 42-летнего жителя села Зверев. На место выехала следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ружье изъяли. Пострадавшего госпитализировали. Санкция ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается", - информируют правоохранители.

Позже на facebook-странице полицейских офицеров общины области уточнили, что во время семейного конфликта отец выстрелил из ружья сыну в ногу.

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"Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу", - говорится в сообщении.

Отец подстрелил сына из ружья на Волыни 01

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  • Ёши Ёкомуро
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  • Maxim Ak-Murza
    Цензор - просто король заголовков. В смысле - "подстрелил"? Он на него охотился?
  • Костянтин Болтівець
    краще послуговуватись першоджерелом , в редакції "цензору" навіть не ентузіасти журналістики , не кажучи вже про фах .
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