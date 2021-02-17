Отец подстрелил сына из ружья на Волыни. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, происшествие произошло в селе Новокотов Луцкого района.
"Во время распития спиртного 58-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в знакомого - 42-летнего жителя села Зверев. На место выехала следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ружье изъяли. Пострадавшего госпитализировали. Санкция ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается", - информируют правоохранители.
Позже на facebook-странице полицейских офицеров общины области уточнили, что во время семейного конфликта отец выстрелил из ружья сыну в ногу.
"Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу", - говорится в сообщении.