В Виннице переняли львовский опыт и тоже посыпают улицы кофейной гущей. ВИДЕО
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Триста килограммов использованной кофейной гущи работникам коммунальщикам передали 20 винницких кафе. Ею посыпали аллеи в Центральном парке им. М. Леонтовича. Планируют также посыпать дорожки в других парках и скверах.
Об этом говорится в сюжете Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках Львова.