В Виннице переняли львовский опыт и тоже посыпают улицы кофейной гущей. ВИДЕО

Триста килограммов использованной кофейной гущи работникам коммунальщикам передали 20 винницких кафе. Ею посыпали аллеи в Центральном парке им. М. Леонтовича. Планируют также посыпать дорожки в других парках и скверах.