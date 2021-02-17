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В Виннице переняли львовский опыт и тоже посыпают улицы кофейной гущей. ВИДЕО

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Триста килограммов использованной кофейной гущи работникам коммунальщикам передали 20 винницких кафе. Ею посыпали аллеи в Центральном парке им. М. Леонтовича. Планируют также посыпать дорожки в других парках и скверах.

Об этом говорится в сюжете Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках Львова.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    кислотность кофе несоизмерима с вредом от соли...
    тем более кофейную гущу подсыпают иногда под растения любящие кислотность в почве (например азалии, рододендроны или глицинии, а так же под многие хвойники)
    а вот соль.. ничто ее не любит (даже подошвы сапог и ботинок))))
  • Lvbnhj
    У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 3808 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 5335
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    лет 10 под розы выбрасываю кофейную гущу. Вначале делала это, чтобы не забивать слив в раковине.
    Теперь все мои домочадцы, увидев как держатся за жизнь даже самые бывшие чахлики, собирают остатки из кофеварок и джезв. Только, чтобы без сахара!
    А я ( гордо!) второй год малину этим засыпаю. Время года не влияет на результат в плане ухудшения урожая. Все счастливы)))
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