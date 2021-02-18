Кравчук о разговоре с террористом Пушилиным на росТВ: Если бы убежал из эфира, то сказали бы, что у меня нет позиции и я боюсь. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил, с какой целью принимал участие в пропагандистской передаче "Время покажет" на российском телевидении и каким образом прошло общение с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Моя главная задача, как я ее вижу, когда говорим о Донбассе, - донести реальную правду не только до граждан Украины, но и до России. Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды, кстати, хорошо, что в Украине прекращена работа некоторых телеканалов. Проблема не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки", - сказал Кравчук.

По словам политика, его не предупреждали о включении Пушилина, и "убегать" с канала он не стал, задав главарю "ДНР" вопрос, на который он не ответил.

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"Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос, потому что российские телеканалы делают определенные манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Сначала я задал вопрос ведущему, он тут же переключился и говорит: я даю вам возможность спросить Пушилина. Ну скажите, пожалуйста, если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь, я в свое время испугался давно, мне 87 лет, я уже настолько напугался, что нет никакого страха, даже волка в лесу. Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным.

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