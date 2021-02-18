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Аэропорт, вузы, банк и несколько многоэтажек: в Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов, идет эвакуация людей. ВИДЕО

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Полицейские Ивано-Франковсковщины проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщениию

На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Топ комментарии

  • Оксана Евтухова
    у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
  • Amber
    Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
  • Алексей Достоевский
    Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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