Аэропорт, вузы, банк и несколько многоэтажек: в Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов, идет эвакуация людей. ВИДЕО

Полицейские Ивано-Франковсковщины проверяют информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

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"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщениию

На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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