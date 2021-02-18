Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". ВИДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, нардепы поддержали два законопроекта.
За законопроект №4643-д (внесение изменений в Налоговый кодекс) проголосовали 259 нардепов, а законопроект № 4644-д (внесение изменений в Таможенный кодекс) - 293.
Документы предусматривают единый подход к растаможке автомобилей и касаются всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил.
Предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро.
Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.