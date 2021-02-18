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"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

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Блогер из TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, матерную видеозапись юной блогерши опубликовал в соцсетях пользователь Ігор Колєснік. Он же утверждает, что блогер maybe_lizaaaaa не кто иной, как 15-летняя Лиза Леоненко, а также указывает имена ее родителей - Нина и Геннадий Леоненко.

"Да всралась мне ваша ридна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали, насколько я отрицательно отношусь к украинскому языку: я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском. Меня очень бесит этот язык! Особенно его звучание от других людей и от себя же. Поэтому, маленькие патриотики со своей зал#пы и своих сел, отъ#битесь от меня, пожалуйста. Почему из сел? Потому, что в Киеве, бл#дь, почти никого нет, кто разговаривает на украинском. Все говорят на русском, и никого это не #бет", - заявила Лиза на видеозаписи.

Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет, - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке 01

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Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    Вот выпадают из окон не те девочки.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Подрастает поколение рускочелюстых нацистов.
  • Tierre
    Быдло как оно есть. Мат-перемат через слово, а она про "села" чешет. Раздражает государственный язык твоей страны - скатертью дорога - дуй на московию.
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