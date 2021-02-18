Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета. А вблизи Шумов российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 196 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

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