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"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский. ВИДЕО

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Люди в шахтерских поселках в Ростовской области и на оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской области живут практически одинаково - разрушеная инфраструктура, отсутствие работы и, очень часто, элементарных условий для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и отмечает, что единственная разница между шахтерскими поселками в РФ и на оккупированных территориях Украины в том, что по украинским прошла война, а в российских - "20 лет стабильности".

"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области"...Ну, вот Россия. Вот Ростовская область. Там войны не было, майданов не было, там 20 лет Путин, там 20 лет стабильность, там 20 лет все встают с колен, а шахтерские поселки выглядят точно также, как какой-нибудь Зоринск в "ЛНР" или любой другой шахтерский поселок в ОРДЛО. Только разница в том, что Зоринск обстреливали - там была война, а в этих шахтерских поселках Ростовской области - там "стабильность", там никакой войны нет", - говорит Казанский.

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
  • Sergii Ustim
    "Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
  • Севирин Арт
    "Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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