Кравчук о блокировке каналов Медведчука: Можно и Порошенко, и Зеленского, если для этого есть основания. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом Кравчук заявил в эфире "Право на владу".
Речь шла о том, что СБУ, СНБО и президент закрыли три телеканала из пула этого политика, аргументировав это их пророссийской пропагандой. В беседе затронули тему возможных новых аналогичных мер, теперь уже к персоналиям.
"Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых", - считает Кравчук.
По его мнению, если насчет неформального главы пророссийской партии ОПЗЖ обнаружится, что он "живет в Украине, а служит России", если докажут, что Медведчук является политической силой Кремля в Украине, - "он должен отвечать".
"Не только Медведчук, а любой", - подчеркнул переговорщик от Украины по войне на Донбассе.
Первый президент добавил, что наказание людей, ответственных за разжигание и поддержание огня войны - "единственный путь" установить спокойствие в обществе.