К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль. ВИДЕО
3 74154
По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - сказал Шмыгаль в пятницу.
Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.