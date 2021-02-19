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Командование ВС РФ на оккупированном Донбассе усиленно готовит артиллерийские и танковые подразделения, а также снайперские расчеты, - разведка. ВИДЕО

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Командование ВС РФ на оккупированном Донбассе усиленно готовит артиллерийские и танковые подразделения, а также снайперские расчеты, - разведка. ВИДЕО
Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР. 

Так, по данным украинской разведки, основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов.

"Мероприятия боевой подготовки соединений и частей первого и второго армейских корпусов контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    PS TVКомандування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка - Цензор.НЕТ 3767
  • igor mandiur
    Осёл и дальше хлопает ушами?!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    В адекватну відповідь зелена пліснява знимає черговий челлендж-відосік !!!))
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