Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).

Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

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Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко второй тур выигрывает Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу пятого Президента Украины (43,6%). Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко 24,45%.

Вместе с тем, Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.