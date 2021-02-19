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В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

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В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента трагического происшествия опубликовал замминистра МВД Антон Геращенко.

По записи трудно сделать вывод относительно причин конфликта, но видно, как пешешод подходит к автомобилю и что-то говорит водителю. После этого тот выходит из машины и наносит пешеходу два удара. После второго пешеход падает и больше не двигается. Водитель уезжает, а товарищ пешехода пытается безуспешно поднять его с дороги.

По словам Геращенко, водителя нашли и задержали приблизительно через один час.

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Топ комментарии

  • Король Літр
    И шо? Тебя пьяного тоже можно убить?
  • Rhodesian
    С каким чувством собственного достоинства отправлялся в свою машину водила, отправив пьяненького в нокаут... Он как-бы смотрел на себя со стороны и видел себя Тайсоном, никак не меньше... Каким ничтожным он был, когда к нему приехали копы...
  • Bicko Nelich
    ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ - ЕСЛИ Бы УРОДы, КОТОРЫЕ ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ КУЛАКАМИ ЗНАЛИ - что за избиение оппонента, гарантировано получат хотя бы 5 ЛЕТ тюрьмы, насилие на улицах, сошло бы на нет. Но выродки знают, что максимум это штраф или условка, вот и избивают при любом случае
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