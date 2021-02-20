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15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО

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Девушка, которая заявляла, что ей "всралась ваша рідна мова", просит прощения за свои слова.

Видео с извинениями Лиза Леоненко разместила в своем TikTok, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", - сказала она.

Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".

"Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала", - добавила она.

@maybe_lizaaaaa

🙆🏻‍♀️🌸

♬ Aesthetic - Xilo

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

Напомним, скандал с 15-летней блогершей разгорелся три дня назад, когда она выложила видео с оскорбительными высказывания об украинском языке. Сейчас этот ролик Леоненко уже удалила.

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Топ комментарии

  • Alex Makovo
    Пошла НХЙ
  • Гельдрих
    ой да ладно, блогерша 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке - Цензор.НЕТ 7695соска захотела хайпа, оскорбила, извинилась, поймала хайп! за такие дела нужно лишать гражданства и нах! нах! нах! В Якутию!!! Оленей из говна лепить!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вибачилась - не значить, що усвідомила і покаялась. Це значить тільки, що татко, який працює у серйозній конторі, пояснив, що залишиться без роботи. І без бабла на дччині тік-токи. Тому ці вибачення не приймаються мною, як українцем. Вибачаються щиро не так.
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