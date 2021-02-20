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Внеплановый стрим "Без цензуры" о санкциях против кумовьев Путина Медведчука и Марченко. ВИДЕО

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Внеплановый стрим "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ ЭФИР" о событии недели - персональных санкциях против кумовьев Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко! С Мариной Данилюк-Ярмолаевой и профессиональным разбором от ведущих юристов.

В чем суть санкций? Как можно их обжаловать? И можно ли избежать? Как на это будут отвечать в Кремле? К чему теперь готовиться на фронте? Какие последствия будет иметь это решение для Владимира Зеленского?

Простит ли Владимир Путин украинской власти посягательство на кумовьев? Как он может отомстить за оскорбление родни и какие инструменты для этого есть?

Зачем Оксане Марченко ОПЗЖ? И что она вообще делать в политике?

Вдруг вы что-то пропустили, держите быструю справку.

Итак, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина, по которой СНБО Украины ввела эти санкции – финансирование терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

В общем решение о введении санкций касается 19 юридических и 8 физических лиц.

Среди лиц, попавших под санкции - пятеро граждан Российской Федерации (Константин Борисович Вацковский, Виталий Валерьевич Донченко, Сергей Викторович Лисогор, Михаил Юрьевич Попов и Александр Николаевич Маслюк), а также трое граждан Украины.

А теперь самое вкусное. Среди украинцев под санкции попали Наталья Николаевна Лавренюк - это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели 2 февраля, а также Оксана Михайловна Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, и сам Виктор Медведчук.

Также, по словам Алексея Данилова, под санкции попали компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк - российские бизнесмены, которые являются владельцами или руководителями предприятий в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и управляет компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), Основной деятельностью которой назван грузовые перевозки, и выручка которой в 2019 году составила 215 600 000 руб. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донское уголь" (Ростов-на-Дону), которым обладают Маслюк и Донченко.

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Пора... Пора этих мразей пособников российских фашистов развязавших войну в Украине отправлять на нары. Другим показательно будет.
    Следующие упыри Портнов и Бондаренко. Этих фашистских тварей так же нужно отключить от Украины, на теле которой они паразитируют и уничтожают.
  • саша паламарчук
    Навіть якщо Медведчука посадять,я не скажу,що Зеленський-мій президент!
  • Гыг с Вами
    Sharp`s

    О санкциях СНБО против бизнесов связанных с Виктором Медведчуком. Просто обратите внимание на факты.

    ✔️СНБО заблокировала работу каналов 112, ZIK и NEWSONE но даже пальчиком не погрозила каналам "Інтер" (пренадлежит Левочкину) и "НАШ" Евгения Мураева (бурно критикует Медведчука). Кому это выгодно? Сергею Левочкину.

    ✔️С момента блокировки трех телеканалов не случилось ни одной акции протеста ОПЗЖ ни в Киеве, ни на местах. Не россыпалась ни одна коалиция ОПЗЖ и "Слуги народа" в местных советах. Детутаты связанные с ОПЗЖ в СН не покинули фракцию. Кто контролирует организации ОПЗЖ на местах? Кто организовал результаты ОПЗЖ на местных выборах в регионах ив Киеве? Сергей Левочкин.

    ✔️Сейчас Медведчук оказался между молотом и наковальней. Его прессует власть. А Москва хочет знать куда делись деньги, выделенные Медведчуку. От кого в зависимость попал Медведчук? Кто заинтересован сбить с позиций Медведчука, получить всю власть в партии и одновременно не терять связи Медведчука с Москвой? Сергей Левочкин.

    Издание "Страна.ЮА", которое в последнее время связывают с деньгами Левочкина, влезло в конфликт с Шарием... Впрочем, о Шарие и деталях его преследования - отдельным постом. Мы обещали инсайд - мы имеем что сказать.
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