Внеплановый стрим "Без цензуры" о санкциях против кумовьев Путина Медведчука и Марченко. ВИДЕО

Внеплановый стрим "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ ЭФИР" о событии недели - персональных санкциях против кумовьев Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко! С Мариной Данилюк-Ярмолаевой и профессиональным разбором от ведущих юристов.

В чем суть санкций? Как можно их обжаловать? И можно ли избежать? Как на это будут отвечать в Кремле? К чему теперь готовиться на фронте? Какие последствия будет иметь это решение для Владимира Зеленского?

Простит ли Владимир Путин украинской власти посягательство на кумовьев? Как он может отомстить за оскорбление родни и какие инструменты для этого есть?

Зачем Оксане Марченко ОПЗЖ? И что она вообще делать в политике?

Вдруг вы что-то пропустили, держите быструю справку.

Итак, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина, по которой СНБО Украины ввела эти санкции – финансирование терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

В общем решение о введении санкций касается 19 юридических и 8 физических лиц.

Среди лиц, попавших под санкции - пятеро граждан Российской Федерации (Константин Борисович Вацковский, Виталий Валерьевич Донченко, Сергей Викторович Лисогор, Михаил Юрьевич Попов и Александр Николаевич Маслюк), а также трое граждан Украины.

А теперь самое вкусное. Среди украинцев под санкции попали Наталья Николаевна Лавренюк - это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели 2 февраля, а также Оксана Михайловна Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, и сам Виктор Медведчук.

Также, по словам Алексея Данилова, под санкции попали компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк - российские бизнесмены, которые являются владельцами или руководителями предприятий в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и управляет компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), Основной деятельностью которой назван грузовые перевозки, и выручка которой в 2019 году составила 215 600 000 руб. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донское уголь" (Ростов-на-Дону), которым обладают Маслюк и Донченко.

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