"Лучи Достоинства" зажгли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 февраля на аллее Небесной Сотни в Киеве провели панихиду, вдоль аллеи зажгли свечи. Также тут представили мультимедийный проект "Стража Достоинства" и зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучи Достоинства - инсталляция в центре Киева в честь Героев Небесной Сотни. Лучи света символизируют души погибших - свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни", - напоминают организаторы.

В 2021 году акция дополнена мультимедийной составляющей - исполнялась музыка Романа Коляды, написанная для проекта "Характеры Достоинства". Ролики из этого же проекта, а также клип "Стража Достоинства" транслировались на выставочном павильоне Музея Майдана "Куб".

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Фото, видео: Олег Богачук

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