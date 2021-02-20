Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче. ВИДЕО+ФОТО

На оперативную линию 102 в субботу, 20 февраля, в 19:05 поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в ​​Дрогобыче произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она ​​госпитализирована.

"Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным замминистра внутренних дел Антона Геращенко, взорвалась ручная граната.

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Оба мужчины погибли на месте.

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Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - сообщил он в Facebook.

Геращенко отметил, что за прошлый год Нацполиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. По его данным, в подавляющем большинстве это оружие происходит из зоны операции Объединенных сил.

"К сожалению, многие наши военнослужащие, грубо нарушая закон, воруют и вывозят опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений. Гранаты на черном рынке оружия - от 500 до 1500 гривен. Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свои, ни чужие жизни", - прокомментировал замминистра приложенное видео.

Он призвал сообщать по телефону 102 всех, у кого есть информация о хранящемся у кого-то оружии.

"Уважаемые командиры Вооруженных сил Украины! Офицеры и генералы! Наведите наконец порядок с учетом и сохранением оружия в ваших частях. В частности боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче - это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната и другие 4400, которые полицейские изъяли в прошлом году. Оружие нужно для сопротивления российской агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга", - подчеркнул Геращенко.

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