Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос. ВИДЕО
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Двухступенчатая ракета-носитель "Антарес", разработанная при участии украинской стороны, успешно вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Государственного космического агентства Украины.
"Сегодня в 19:36 по киевскому времени был проведен успешный запуск ракеты-носителя "Антарес" с острова Уоллопс (США)", - говорится в публикации.
Отмечается, что двухступенчатая ракета-носитель "Антарес" разработана американской компанией Northrop Grumman с возможностью установления третьей ступени, и сегодня ею стал Cygnus.
Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ".
По данным NASA, стыковка корабля Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 22 февраля.