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"Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков. ВИДЕО

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Московское управление Следственного комитета РФ выпустило ролик, в котором поздравило российских подростков с 14-летием и предупредило их об уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские силовики, держа в руках торт, напомнили именинникам, что им теперь самим придется отвечать за убийство, причинение вреда здоровью и торжественно перечисляют другие статьи уголовного кодекса -  кражу, разбой, грабеж, угон, вымогательство.

Отдельно российские правоохранители рассказали о "серьезном наказании" за терроризм, захват заложников и изнасилование.

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Топ комментарии

  • Привет
    Ждем ролика поздравление с 18-ти летием...

    Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
  • Leva Rodriguez
    Господи, страна-дурдом... По ходу, чтоб не митинговали
  • Владимир1950
    Какая странатакие и поздравления!
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