"Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков. ВИДЕО
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Московское управление Следственного комитета РФ выпустило ролик, в котором поздравило российских подростков с 14-летием и предупредило их об уголовной ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские силовики, держа в руках торт, напомнили именинникам, что им теперь самим придется отвечать за убийство, причинение вреда здоровью и торжественно перечисляют другие статьи уголовного кодекса - кражу, разбой, грабеж, угон, вымогательство.
Отдельно российские правоохранители рассказали о "серьезном наказании" за терроризм, захват заложников и изнасилование.