"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой. ВИДЕО

Российская команда была вынуждена заклеить и закрыть любую символику РФ, чтобы принять участие в соревнованиях в немецком Оберстдорфе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой показан процесс маскировки символики на автомобилях технических служб и экипировки спортсменов.

"Такая веселуха, что я просто угораю, блин. Вот смотрите, на машинах тоже все заклеили. Черным скотчем. Чтобы ничего не было видно. Черный траурный скотч везде", - говорит автор видео, вероятно, один из российских спортсменов.

Вероятнее всего на записи показан лагерь российских спортсменов, которые приехали для участия в 53-м чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он будет проходить с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

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