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Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину, а сама вакцина является одной из лучших в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что вакцина CoviShield компании AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.

"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, которые в приоритете - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Андрій Смолій

    Все як у цирку.

    Обіцяли «взяти під контроль» 25 липня 2020 року, а вакцинація так і не розпочалась.

    Обіцяли Pfizer, Moderna, потім AstraZeneca, потім китайску Sinovac, а отримуємо дешевий індійський аналог вакцини.

    Що це таке «CoviShield»?
    Хтось про неї до вчора чув, поки наші «доблесні урядовці» не замовили ніким не перевірену вакцину, яка позиціонується для країн третього світу?
    Ніхто не чув. З Китаєм не вийшло, з Польщею не вийшло, з США щось також.
    Весь цивілізований світ вакцинується, хтось вже провакцинував половину населення.
    А до нас везуть оце невідомого походження...

    Під 50% населення і так відмовляється від вакцинації.
    Лікарі не хочуть колотись сумнівними китайськими/індійськими вакцинами. Яка кількість відмов буде тепер?
    Та й зрештою, за яку суму коштів була куплена ця «CoviShield»? Чи не за ціною Phizer чи Moderna?

    Розводять на кожному кроці. Провалюють все на кожному кроці.
    Крадуть на кожному кроці.
  • Сашка Днепр
    В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

    Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3987
  • игор ємець
    При Порошенко вже давно йшла повним ходом вакцинація Пфайзером, а нарід би кляв його на чому світ стоїть.
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