В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред.) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.
Он добавил, что вопросы такого строительства в Одессе обсуждали с бизнесом ОАЭ. Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.
Как сообщалось, Одесский порт будет обслуживать круизные лайнеры в навигацию 2021 года согласно европейским стандартам здравоохранения, введенным для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей от заражения коронавирусом COVID-19.