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Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

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Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил контролируемая, признаков создания наступательных группировок противника не обнаружено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Ситуация в зоне операции Объединенных сил является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит, признаков создания наступательных группировок противника тоже не обнаружено", - сказал Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.

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Топ комментарии

  • Andy Tiger
    може він думає, що йому на вайбер скинуть план наступу?
  • баламут
    Во время Илловайского котла Гелетей с Петей тоже говорили что ничего страшного не происходит.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ай, какой великий стратег! Хомчак, никто тут наступать не будет, ни в коем случае. Потери огромные- неминуемы. Надо быть законченным идиотом, чтобы наносить удар отсюда. Теперь- жди не единственный вариант, от севера Чернигова. Жди второй, наиболее вероятный- из Белоруссии. Точно назвать место и направление? Я- могу.
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