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Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий. ВИДЕО

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В Украине в 2021 году начнется реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он, среди прочего, предусматривает строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 километров в час.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил 22 февраля на форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью 250 км/ч, начинает свою реализацию уже в этом году", - заявил он.

По его словам, для проекта выбрали четыре участка протяженностью почти две тысячи километров Киев-Львов-госграница, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр-Запорожье.

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"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов) с возможностью продления линии до Киева и последующей перестройкой по Трансъевропейской транспортной сети TENT-T. Проект предусматривает строительство инфраструктуры для обслуживания поездов типа InterCity и контейнерных перевозок в направлении Европейского союза", - сказал Криклий.

Он сообщил, что южнокорейская компания Hyundai может выделить Украине два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования для строительства скоростной железной дороги.

Кроме этого, по его словам, в 2021 году планируют закупить 100 новых железнодорожных вагонов.

"Предусмотрено четыре миллиарда гривен в бюджете на электрификацию участков, на закупку новых пассажирских вагонов и в этой программе хотим предусмотреть реновацию железнодорожных станций", - добавил Криклий.

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Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Взагалі то, в цій ситуації і тому, як вона розвивається набагато важливіше було б розвивати оборонну промисловість і будувати заводи, які виробляють ракети та снаряди чи хоча б набої. А стосовно залізниці то, краще б перевірили паровози бо вони менше залежать від імпортних вуглеводнів, які будуть потрібні танкам. Як тільки Лукашенко об'єднається з ****** у нас залишиться дуже мало часу.
  • Денис Иванов 85264b72
    Новий Hyperloop?))
  • Хитрый_план
    та це взагалі ганьба. Після того як у нас віджали єдиний патронний завод у Луганську, за 7 років не зроблено нічого.
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