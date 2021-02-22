Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий. ВИДЕО
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил 22 февраля на форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью 250 км/ч, начинает свою реализацию уже в этом году", - заявил он.
По его словам, для проекта выбрали четыре участка протяженностью почти две тысячи километров Киев-Львов-госграница, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр-Запорожье.
"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов) с возможностью продления линии до Киева и последующей перестройкой по Трансъевропейской транспортной сети TENT-T. Проект предусматривает строительство инфраструктуры для обслуживания поездов типа InterCity и контейнерных перевозок в направлении Европейского союза", - сказал Криклий.
Он сообщил, что южнокорейская компания Hyundai может выделить Украине два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования для строительства скоростной железной дороги.
Кроме этого, по его словам, в 2021 году планируют закупить 100 новых железнодорожных вагонов.
"Предусмотрено четыре миллиарда гривен в бюджете на электрификацию участков, на закупку новых пассажирских вагонов и в этой программе хотим предусмотреть реновацию железнодорожных станций", - добавил Криклий.