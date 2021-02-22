Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий. ВИДЕО

В Украине в 2021 году начнется реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он, среди прочего, предусматривает строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 километров в час.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил 22 февраля на форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью 250 км/ч, начинает свою реализацию уже в этом году", - заявил он.

По его словам, для проекта выбрали четыре участка протяженностью почти две тысячи километров Киев-Львов-госграница, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр-Запорожье.

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"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов) с возможностью продления линии до Киева и последующей перестройкой по Трансъевропейской транспортной сети TENT-T. Проект предусматривает строительство инфраструктуры для обслуживания поездов типа InterCity и контейнерных перевозок в направлении Европейского союза", - сказал Криклий.

Он сообщил, что южнокорейская компания Hyundai может выделить Украине два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования для строительства скоростной железной дороги.

Кроме этого, по его словам, в 2021 году планируют закупить 100 новых железнодорожных вагонов.

"Предусмотрено четыре миллиарда гривен в бюджете на электрификацию участков, на закупку новых пассажирских вагонов и в этой программе хотим предусмотреть реновацию железнодорожных станций", - добавил Криклий.

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