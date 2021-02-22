"Слуга народа" Ясько зарегистрировала законопроекты, которые должны юридически закрепить введение санкций. ВИДЕО

Законопроекты, поданные Елизаветой Ясько, нацелены на введение эффективной санкционной политики и политики непризнания легитимности оккупации украинских территорий.

Об этом Ясько рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроектах №401017 (о национальных и международных санкциях) и №57258 (об особенностях государственной политики).

"Мои законы:

- введут новую эффективную санкционную политику (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, введение нового рабочего органа при СНБО, который будет координировать санкционную политику);

- установят политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

- создадут механизмы привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания", - отметила Ясько.

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По ее словам, при подготовке законопроектов были проведены консультации с Министерством иностранных дел и с представителями общественного сектора, слушания с тремя комитетами по деоккупации.

"Мы не должны дать агрессору и внутренним сторонниками Кремля никаких шансов на распространение фейков российской пропаганды и финансирование пророссийских групп влияния на свободной территории Украины. Это должно стать началом и залогом деоккупации наших территорий", - подчеркнула Ясько.

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