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Министр обороны Таран дважды обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов. ВИДЕО

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На пресс-конференции 22 февраля министр обороны Андрей Таран заявил, что МВФ задерживает средства на оздоровление бойцов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заметил оговорку и подсказал, что имеется в виду Министерство финансов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок пресс-конференции, опубликованный в Facebook Юрием Гудименко.

"Вопрос приближения статей бюджета для того, чтобы выплачивать это вовремя, Министерство финансов должно согласовать с МВФ", - уверенно заявил Таран.

Хомчак снова тихо произнес: "Министерство финансов, МВФ тут ни при чем. Вы оговорились, я прошу прощения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается "войной" с Хомчаком, - нардеп Зинкевич

Топ комментарии

  • GoodWin
    плять, понабирают дебилов в министры....
  • Rhodesian
    это не оговорочка, - он действительно так думает. Он дебил.
  • wake up-UA
    А чому Україна досі не в НАТО - не запитував часом? Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 1317
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