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Медведчук владеет одной из самых дорогих в яхт в мире, - Бигус. ВИДЕО

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Попавший под санкции глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук владеет роскошной пятипалубной яхтой, зарегистрированной на оффшорную компанию.

Об этом говорит в видеоблоге журналист Денис Бигус, информирует Цензор.НЕТ.

Роскошная 5-палубная Royal Romance длиной 92,5 метра стоит около $ 200 млн.

На яхте есть бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе, место для 14 гостей и 22 членов экипажа и лифт.

Яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, поэтому даже после введения санкций Медведчук может отправиться на ней в круиз.

Подробнее об имуществе Виктора Медведчука можно узнать в видеоблоге Дениса Бигуса.

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Ужас , это возможно только в странах бывшего СССР , так грабить , а тупые Буратины продолжают за них голосовать
  • Алекс Мышкевич
    Зато Оксанка у него социалистка-революционэрка против высоких тарифов для народа 😁
  • Павло ШОвте
    Медведчук владеет одной из самых дорогих в яхт в мире, - Бигус - Цензор.НЕТ 8047
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