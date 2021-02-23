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Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Пограничники Харьковского отряда задержали возле границы с РФ автомобиль с контрабандным товаром и четверых нарушителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц. В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль "УАЗ" и четырех граждан Украины. Транспортное средство было запаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.

Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 01
Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 02

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Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину якобы согласились незаконно переместили за денежное вознаграждение. Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 тыс. гривен.

Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 03
Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 04

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

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Топ комментарии

  • Olex Morokhovets
    Респект,працюйте хлопцi
  • Алексей Достоевский
    Ну от ...
    Такой празднек ипоганили...
    Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
  • Vladimir T fd7dc273
    Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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