Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц. В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль "УАЗ" и четырех граждан Украины. Транспортное средство было запаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.
Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину якобы согласились незаконно переместили за денежное вознаграждение. Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 тыс. гривен.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.