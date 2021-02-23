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Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, который прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал оккупированный Крым.

Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба 01

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Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

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Топ комментарии

  • Stan Black
    ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
    либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
  • Sud Lincha
    И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Эта?
    Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
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