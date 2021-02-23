Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, который прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал оккупированный Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.