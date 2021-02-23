Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, который прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал оккупированный Крым.
Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.