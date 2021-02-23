Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

По минимальным подсчетам, обеспечение деятельности президента в 2020 году стоило налогоплательщикам 30,8 млн гривен. Это без учета расходов на государственную охрану президента, поскольку эта информация засекречена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

В частности, самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на сумму более чем 22 млн грн. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев-Цюрих-Тель Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен.

Еще 4,8 миллиона гривен за год потратила автобаза Государственного управления делами - на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.

Кроме того, перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы на ее участке потратили 1 млн грн. Всего содержание дома, в который переехал Зеленский, в 2020-м стоило 3,4 миллиона.

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"На минимум 391 тыс. гривен потянул новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковскую область. Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год. Администрация резиденции подтвердила журналистам Bihus.Info, что принимала Зеленского на праздники и сообщила, что смета этого визита - 100 тыс. гривен. Еще 138 тыс. управделами президента заплатило за перелет из Киева. И 153 тыс. ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020-м Зеленский 2 недели находился в "Феофании". По прайсу больницы - это 109 тыс. гривен из бюджета.

Но этот подсчет не учитывает бюджетных расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве привлеченных к этому людей - является секретной. Хотя можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов гривен в год, ведь общий бюджет УГО - 1,5 миллиарда гривен в год.

Всего бюджетные расходы на президента в 2020-м оказались значительно меньше, чем в предыдущие годы - за счет экономии на зарубежных перелетах. Вероятно, она произошла из-за пандемии. В начале 2020-го у Зеленского планировали потратить на перелеты 56 млн гривен, а фактические расходы за год составили лишь 22 миллиона.

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