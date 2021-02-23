"Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека", - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в харьковском заведении общественного питания Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля – так называемому празднику всех "мужчин" в России или дню защитника отечества. В частности, они предложили приобрести торты с цифрой "23".
После этого им с претензией написал один из подписчиков. Однако ему ответили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.
"Знаю! Но это им чести не добавляет", – отметил пользователь.
В заведении же объяснили, что их задача – угодить клиентам. И это уже якобы личное дело каждого, что и когда праздновать.
После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять. Ведь каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.