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В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда. ВИДЕО камер наблюдения

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На улице Прорезной в центре Киева на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

"Вчера днем на линию "102" поступил вызов "несчастный случай", который произошел на улице Прорезной. На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Женщину немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также патрульная полиция опубликовала видеозапись ситуации с падением снега на улице Прорезной:

В полиции также отметили, что управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек.

"Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей - не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен", - сообщили в полиции.

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