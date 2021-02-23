Новости Видео

"Я разговариваю, как мне удобно", - сотрудница "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслужить клиента на украинском языке. ВИДЕО

51 330256
Заместитель начальника отделения "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслуживать посетителя на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КР24, кроме того, сотрудница "Укрпочты" находилась без маски на рабочем месте.

Судя по записи, мужчина уже несколько дней приходил в отделение, пытаясь выяснить какую-то проблему, возникшую во время пользования услугами "Укрпочты". На просьбу надеть маску и говорить на украинском языке, сотрудница заявила, что будет разговаривать на том языке, который ей удобен и потребовала прекратить фиксацию разговора.

Позже стало известно, что администрация "Укрпочты" отреагировала на претензии мужчины и приняла решение уволить сотрудницу за нарушение противоэпидемических норм и отказ говорить на государственном языке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    почта на 95-квартале...так символично ))
  • Fly Flyiovich
    Быдло не должно работать в сфере услуг на каком языке оно не говорит... На укр. языке не хочу, маску одевать не хочу, вежливо не хочу... А чего ты тогда там сидишь, прЫнцесса?! Иди в наливайку торговать, там и вежливо не надо и на украинском не надо, про маску там даже и не слышали...
  • 133133
    Так пусть выдают ей зарплату монгольскими тугриками, причём мелочью.

    Кассиру так удобнее.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости