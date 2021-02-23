"Я разговариваю, как мне удобно", - сотрудница "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслужить клиента на украинском языке. ВИДЕО

Заместитель начальника отделения "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслуживать посетителя на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КР24, кроме того, сотрудница "Укрпочты" находилась без маски на рабочем месте.

Судя по записи, мужчина уже несколько дней приходил в отделение, пытаясь выяснить какую-то проблему, возникшую во время пользования услугами "Укрпочты". На просьбу надеть маску и говорить на украинском языке, сотрудница заявила, что будет разговаривать на том языке, который ей удобен и потребовала прекратить фиксацию разговора.

Позже стало известно, что администрация "Укрпочты" отреагировала на претензии мужчины и приняла решение уволить сотрудницу за нарушение противоэпидемических норм и отказ говорить на государственном языке.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге. ФОТО