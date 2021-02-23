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Экстренный выпуск "Без цензуры в прямом эфире": Приговор Стерненко. Что дальше?. ВИДЕО

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Сегодня в Одессе прозвучал окончательный приговор Сергею Стерненко - 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В 19:00 в экстренном стриме "Без цензуры в прямом эфире" разбираем, что означает дело Стерненко и этот приговор для Украины, ее правоохранительной системы, Владимира Зеленского и Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Заметим, что суд дополнительно подчеркнул нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой состоит пострадавший Щербич, лишний раз подчеркнув, за что на самом деле наказывают активиста.

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Также одесский суд признал проведение обыска у Сергея Стерненко без адвоката допустимым, а в приговоре ссылается на свидетеля, которого не заслушал на заседании.

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Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    за поребрик марш.
  • Лариса fb3d953c
    А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
  • Paulo Kit
    П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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