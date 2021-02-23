Экстренный выпуск "Без цензуры в прямом эфире": Приговор Стерненко. Что дальше?. ВИДЕО

Сегодня в Одессе прозвучал окончательный приговор Сергею Стерненко - 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В 19:00 в экстренном стриме "Без цензуры в прямом эфире" разбираем, что означает дело Стерненко и этот приговор для Украины, ее правоохранительной системы, Владимира Зеленского и Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Заметим, что суд дополнительно подчеркнул нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой состоит пострадавший Щербич, лишний раз подчеркнув, за что на самом деле наказывают активиста.

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Также одесский суд признал проведение обыска у Сергея Стерненко без адвоката допустимым, а в приговоре ссылается на свидетеля, которого не заслушал на заседании.