Давление на суд в деле Стерненко недопустимо, - прокурор Одесской области Костенко. ВИДЕО

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко заявляет, что позиция обвинения по делу активиста Сергея Стерненко - сильная, а давить на суд недопустимо.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю недопустимым любые действия относительно давления на украинский суд. Если мы хотим строить правовое государство, то надо иметь возможность выносить приговоры без каких-либо незаконных действий, давления, искажение самой процедуры справедливого судебного разбирательства, которое ожидает общество", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что решение суда основывалось "на прямых доказательствах" вины подозреваемого.

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Костенко также добавил, что стороне защиты были предоставлены все возможности для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных.

Резонансное решение суда еще полностью не вступило в силу, уточнил он. "Этот приговор не набрал законной силы, он должен быть проверен согласно действующему законодательству Украины, а также в апелляционном порядке", - сказал Костенко.

Глава Одесской облпрокуратуры также отреагировал на массовые протесты в крупных городах Украины. Он призвал людей не оказывать "давления на суд", а также выражать свою гражданскую позицию мирным путем.

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"На мой взгляд, как юриста, как прокурора с многолетним стажем, все несогласия с решением суда возможны к высказыванию, однако все это должно происходить с точки зрения выражения гражданской позиции, а не давления на суд", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.