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Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов. ВИДЕО

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Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

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Он подчеркнул, что объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    первым надо привить оманского вымирата и всю ОПу и кабмин
    так принято во всех странах. так сказать для доверия народа
  • user009
    ментов привить, чтобы к субботе их меньше было
  • Наталия Ермак a2eb1cf6
    Урря! От воно, 15 лютого. Тепер терміново прищепити всю зебанду на чолі з її президентиком.
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