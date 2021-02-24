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"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене. ВИДЕО

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У политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.

Об этом в Facebook сообщил сам Дудкин, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня обыск, обвинение в гос.измене...", - говорится в сообщении Дудкина.

Ранее Дудкин опубликовал в Facebook поздравление с 23 февраля президента страны-агрессора Владимира Путина.

Эксперта Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене 01

Подробностей относительно обыска у Дудкина правоохранительные органы пока не сообщили.

"Эксперт", выступающий на телеканалах Медведчука также ранее сравнил санкции против телеканалов с методами информационной пропаганды в нацистской Германии и Северной Корее.

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  • Vika Lysenko
    Карасёв бородавочник поганый , за деньги террористической кремлевской хунты , работает на шария и рыгов ! Возьмите его за тухлые яйца
  • Шрек Баблокат
    вот эта мразь!.. редкостная скотина и украинофоб!
    "Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене - Цензор.НЕТ 5956
  • Zemer
    Юрий Дудкин который дудел на флейте Медведчука
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