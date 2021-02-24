"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене. ВИДЕО
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У политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.
Об этом в Facebook сообщил сам Дудкин, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня обыск, обвинение в гос.измене...", - говорится в сообщении Дудкина.
Ранее Дудкин опубликовал в Facebook поздравление с 23 февраля президента страны-агрессора Владимира Путина.
Подробностей относительно обыска у Дудкина правоохранительные органы пока не сообщили.
"Эксперт", выступающий на телеканалах Медведчука также ранее сравнил санкции против телеканалов с методами информационной пропаганды в нацистской Германии и Северной Корее.