"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене. ВИДЕО

У политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.

Об этом в Facebook сообщил сам Дудкин, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня обыск, обвинение в гос.измене...", - говорится в сообщении Дудкина.

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Ранее Дудкин опубликовал в Facebook поздравление с 23 февраля президента страны-агрессора Владимира Путина.

Подробностей относительно обыска у Дудкина правоохранительные органы пока не сообщили.

"Эксперт", выступающий на телеканалах Медведчука также ранее сравнил санкции против телеканалов с методами информационной пропаганды в нацистской Германии и Северной Корее.

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