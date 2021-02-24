Кулеба о вчерашних дебатах в ООН по Крыму и Донбассу: Наша цель - создание тотального давления на Россию. ВИДЕО
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Дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в рамках Генеральной ассамблеи ООН призваны усилить тотальное давление на Российскую Федерацию как агрессора. Киев хочет, чтобы на основании его информации мир формировал позицию по Крыму и Донбассу.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба МИД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевое для нас - это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства", - отметил он.
По его словам, Украина преследует цель создания тотального давления на Россию, а также систематизирует усилия, чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях.