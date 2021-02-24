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Кулеба о вчерашних дебатах в ООН по Крыму и Донбассу: Наша цель - создание тотального давления на Россию. ВИДЕО

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Дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в рамках Генеральной ассамблеи ООН призваны усилить тотальное давление на Российскую Федерацию как агрессора. Киев хочет, чтобы на основании его информации мир формировал позицию по Крыму и Донбассу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба МИД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевое для нас - это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства", - отметил он.

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По его словам, Украина преследует цель создания тотального давления на Россию, а также систематизирует усилия, чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях.

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Топ комментарии

  • Li Quan
    Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
    Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
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