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В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления имени Сергея Нижнего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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23 февраля в Киеве была презентована Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего. Школу основали представители одного из ведущих аналитических центров страны - Украинского института будущего.

Участников презентации поздравили министр медиа и цифровизации Великобритании Джон Виттингдейл, директор Института Кенана Мэтью Рожански, заместитель декана по учебной работе Сингапурской школы публичной политики им. Ли Куан Ю Франческо Манчини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастирский, а также член наблюдательного совета Украинского института будущего, директор Программы по вопросам мировой экономики в Институте Аспена, советник министра экономического развития и торговли Украины, заместитель председателя наблюдательного совета "Украина Инвест", исполнительная директор Украинского Дома в Давосе, основательница Транснациональной образовательной группы Алекса Чопивски (США), пишет Цензор.НЕТ.

"Это замечательная инициатива. Важно, что гражданское общество берет на себя ответственность там, где государство не справляется. Украина нуждается в профессионалах и я поддерживаю вас на этом пути", - сказал министр правительства Великобритании Джон Виттингдейл.

Алекса Чопивский также поздравила Украину с новым мощным институтом и добавила, что гордится инициаторами создания КШГУ.

"Вы живете в совершенно уникальный исторический момент, когда ваше поколение отвечает за движение Украины в Европу, к Западу. Украина очень богата талантами и креативными людьми, она благословенна ресурсами и имеет чрезвычайно выгодное геополитическое расположение, так как является перекрестком Европы и Азии. Можно только представлять, какой мощной может стать страна благодаря таким мотивированным молодым людям, как вы", - отметила она.

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В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления имени Сергея Нижнего 02

Во время мероприятия директор КШГУ Виктор Андросов и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявили, что главная причина создания школы государственного управления - кризис кадров в Украине, поэтому основатели Школы поставили перед собой амбициозные планы кардинально изменить эту ситуацию в государстве.

"За последние два года мы увидели, что кадры решают все. К сожалению, именно недостаток компетентных подготовленных профессионалов стал препятствием на пути стремительных реформ. Мы увидели, что политической воли и громких идей недостаточно. Нужны профессиональные госслужащие, которые могут воплощать реформы.

Мы ожидаем, что всего в 2021 году у нас на разных программах будет учиться около 1600 человек. Мы также планируем в ближайшие годы запустить сертифицированную международную программу MPA (master of public administration) и MBA (master of business administration)", - отметил Виктор Андросов.

"В прогнозе на 2021 УИМ отметил как ключевую и самую главную проблему страны институциональный кризис, а также неспособность государственных органов решать ключевые задачи из-за нехватки профессиональных кадров. Именно поэтому мы открываем школу государственного правления на базе УИМ, которая будет готовить профессиональные кадры для страны. Данный проект рассчитан на 10 лет", - отметил Вадим Денисенко.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел и соучредитель УИМ также сказал, что КШГУ им. Сергея Нижнего призвана формировать профессиональную власть в Украине.

В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления имени Сергея Нижнего 03

"Мы пригласили в этот зал бизнесменов, политиков, журналистов, лидеров общественного мнения для того, чтобы сделать так, чтобы в Украине все же появилась структурированная профессиональная честная и порядочная государственная власть как местная, так и в Киеве.

Могу сказать, что КШГУ им. Сергея Нижнего будет помогать в том, чтобы в нашей стране была профессиональная власть: начиная от каждой из 1470 объединенных территориальных громад, заканчивая Верховной Радой и Кабинетом Министров. Надеюсь, что хотя бы за 10 лет эту задачу удастся реализовать", - рассказал он.

По словам Антона Геращенко, Школа названа в честь Сергея Нижнего - известного юриста, основателя компании Hillmont partners, который был одним из вдохновителей появления новых политиков и лично способствовал становлению депутатами и министрами десятков новых украинских политиков.

"Сергей Нижний все эти годы помогал сделать все, чтобы власть в нашей стране изменилась, он очень хотел, чтобы Украина стала другой. Он знал, что невозможно изменить страну, если при власти не будет профессиональных, честных, порядочных людей.

Мы - те люди, которые хорошо знали мысли Сергея и приняли решение продолжить его дело. Поэтому создали на десятилетия вперед проект "Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего", - заявил Геращенко.

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Также с приветственным словом выступил Денис Монастырский, председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

"КШГУ им. Сергея Нижнего - это прекрасная инициатива для того, чтобы самородки, в том числе присутствующие здесь, создавали системных людей, которые делали бы реальную политику. Я убежден, что Школа будет не только источником для ценных, уникальных знаний, но и сетью людей, которые пришли сюда, чтобы начать эту инициативу и сетью, которая может помогать поддерживать те проекты, с которыми люди придут к нам", - отметил Монастырский.

Среди ключевых учебных программ новой институции: общий учебный курс "Лидерство в эпоху прорывов" вместе с Сингапурской школой публичной политики им. Ли Куан Ю, курс "Высшее государственное управление", учебный курс "Эффективная громада" для представителей ОТГ, курсы "Политика как профессия", "Помощник народного депутата", "Победа на выборах".

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Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего является некоммерческим проектом, который финансируется из средств участников учений и украинским бизнесом. Все полученные доходы школа тратит на стипендии и развитие Школы.

Презентация Школы государственного управления была организувана именно 23 февраля, в 41 день рождения Сергея Нижнего, который покинул этот мир 14 января 2021 после длительной и тяжелой болезни.

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