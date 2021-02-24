В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления имени Сергея Нижнего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 февраля в Киеве была презентована Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего. Школу основали представители одного из ведущих аналитических центров страны - Украинского института будущего.

Участников презентации поздравили министр медиа и цифровизации Великобритании Джон Виттингдейл, директор Института Кенана Мэтью Рожански, заместитель декана по учебной работе Сингапурской школы публичной политики им. Ли Куан Ю Франческо Манчини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастирский, а также член наблюдательного совета Украинского института будущего, директор Программы по вопросам мировой экономики в Институте Аспена, советник министра экономического развития и торговли Украины, заместитель председателя наблюдательного совета "Украина Инвест", исполнительная директор Украинского Дома в Давосе, основательница Транснациональной образовательной группы Алекса Чопивски (США), пишет Цензор.НЕТ.

"Это замечательная инициатива. Важно, что гражданское общество берет на себя ответственность там, где государство не справляется. Украина нуждается в профессионалах и я поддерживаю вас на этом пути", - сказал министр правительства Великобритании Джон Виттингдейл.

Алекса Чопивский также поздравила Украину с новым мощным институтом и добавила, что гордится инициаторами создания КШГУ.

"Вы живете в совершенно уникальный исторический момент, когда ваше поколение отвечает за движение Украины в Европу, к Западу. Украина очень богата талантами и креативными людьми, она благословенна ресурсами и имеет чрезвычайно выгодное геополитическое расположение, так как является перекрестком Европы и Азии. Можно только представлять, какой мощной может стать страна благодаря таким мотивированным молодым людям, как вы", - отметила она.

Во время мероприятия директор КШГУ Виктор Андросов и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявили, что главная причина создания школы государственного управления - кризис кадров в Украине, поэтому основатели Школы поставили перед собой амбициозные планы кардинально изменить эту ситуацию в государстве.

"За последние два года мы увидели, что кадры решают все. К сожалению, именно недостаток компетентных подготовленных профессионалов стал препятствием на пути стремительных реформ. Мы увидели, что политической воли и громких идей недостаточно. Нужны профессиональные госслужащие, которые могут воплощать реформы.

Мы ожидаем, что всего в 2021 году у нас на разных программах будет учиться около 1600 человек. Мы также планируем в ближайшие годы запустить сертифицированную международную программу MPA (master of public administration) и MBA (master of business administration)", - отметил Виктор Андросов.

"В прогнозе на 2021 УИМ отметил как ключевую и самую главную проблему страны институциональный кризис, а также неспособность государственных органов решать ключевые задачи из-за нехватки профессиональных кадров. Именно поэтому мы открываем школу государственного правления на базе УИМ, которая будет готовить профессиональные кадры для страны. Данный проект рассчитан на 10 лет", - отметил Вадим Денисенко.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел и соучредитель УИМ также сказал, что КШГУ им. Сергея Нижнего призвана формировать профессиональную власть в Украине.

"Мы пригласили в этот зал бизнесменов, политиков, журналистов, лидеров общественного мнения для того, чтобы сделать так, чтобы в Украине все же появилась структурированная профессиональная честная и порядочная государственная власть как местная, так и в Киеве.

Могу сказать, что КШГУ им. Сергея Нижнего будет помогать в том, чтобы в нашей стране была профессиональная власть: начиная от каждой из 1470 объединенных территориальных громад, заканчивая Верховной Радой и Кабинетом Министров. Надеюсь, что хотя бы за 10 лет эту задачу удастся реализовать", - рассказал он.

По словам Антона Геращенко, Школа названа в честь Сергея Нижнего - известного юриста, основателя компании Hillmont partners, который был одним из вдохновителей появления новых политиков и лично способствовал становлению депутатами и министрами десятков новых украинских политиков.

"Сергей Нижний все эти годы помогал сделать все, чтобы власть в нашей стране изменилась, он очень хотел, чтобы Украина стала другой. Он знал, что невозможно изменить страну, если при власти не будет профессиональных, честных, порядочных людей.

Мы - те люди, которые хорошо знали мысли Сергея и приняли решение продолжить его дело. Поэтому создали на десятилетия вперед проект "Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего", - заявил Геращенко.

Также с приветственным словом выступил Денис Монастырский, председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

"КШГУ им. Сергея Нижнего - это прекрасная инициатива для того, чтобы самородки, в том числе присутствующие здесь, создавали системных людей, которые делали бы реальную политику. Я убежден, что Школа будет не только источником для ценных, уникальных знаний, но и сетью людей, которые пришли сюда, чтобы начать эту инициативу и сетью, которая может помогать поддерживать те проекты, с которыми люди придут к нам", - отметил Монастырский.

Среди ключевых учебных программ новой институции: общий учебный курс "Лидерство в эпоху прорывов" вместе с Сингапурской школой публичной политики им. Ли Куан Ю, курс "Высшее государственное управление", учебный курс "Эффективная громада" для представителей ОТГ, курсы "Политика как профессия", "Помощник народного депутата", "Победа на выборах".

Киевская школа государственного управления им. Сергея Нижнего является некоммерческим проектом, который финансируется из средств участников учений и украинским бизнесом. Все полученные доходы школа тратит на стипендии и развитие Школы.

Презентация Школы государственного управления была организувана именно 23 февраля, в 41 день рождения Сергея Нижнего, который покинул этот мир 14 января 2021 после длительной и тяжелой болезни.