Новости Видео • Агрессия России против Украины

"Нужно остановить отведение войск и освободить хотя бы один метр украинской земли на Донбассе. Враг считается только с силой", - Турчинов. ВИДЕО

8 64982
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что нынешние власти должны прекратить отвод войск на линии разграничения и начать освобождение украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой совет Турчинов дал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в интервью проекту "Навпроти".

"Я бы советовал президенту Зеленскому для начала хотя бы остановить отведение войск, хотя бы для начала освободить один метр украинской земли на востоке... Враг считается только с силой. Без сильной, боеспособной армии, которая обеспечена современным оружием, современной военной техникой, защитить в современном мире страну невозможно... Кроме того, в современном мире нужно рассчитывать только на свои силы. Гарантии, обещания - они, к сожалению, в условиях реального военного противостояния могут ничего не стоить", - сказал Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Super Gut
    тупорылый рыг-малорос уже бы давно отвел ВСУ до Мостицька и Чопа, но проклятое активное меньшенство мешает ему
  • Маркиз
    Хроника одного президента
    24.‎02.‎2021

    За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

    по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
    https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
  • Paulo Kit
    Респект Пастору!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости