Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач сообщил во время брифинга.
"Выпала мне честь стать первым, я так понимаю, в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет", - отметил Горенко.
По его словам, вакцинация является маркером цивилизованности.
"Никаких страшных осложнений, о которых нам в интернете много рассказывают, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал кроме самого момента инъекции", - рассказал врач.
Также Горенко заявил, что его предварительно проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов.
"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся", - добавил врач.
Напомним, ранее сообщалось, что первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.