Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО

Врач-реаниматолог из Черкасс, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса, рассказал о процессе вакцинации и своем самочувствии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач сообщил во время брифинга.

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"Выпала мне честь стать первым, я так понимаю, в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет", - отметил Горенко.

По его словам, вакцинация является маркером цивилизованности.

"Никаких страшных осложнений, о которых нам в интернете много рассказывают, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал кроме самого момента инъекции", - рассказал врач.

Также Горенко заявил, что его предварительно проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов.

"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся", - добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

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