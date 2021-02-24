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Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО

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Врач-реаниматолог из Черкасс, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса, рассказал о процессе вакцинации и своем самочувствии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач сообщил во время брифинга.

"Выпала мне честь стать первым, я так понимаю, в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет", - отметил Горенко.

По его словам, вакцинация является маркером цивилизованности.

"Никаких страшных осложнений, о которых нам в интернете много рассказывают, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал кроме самого момента инъекции", - рассказал врач.

Также Горенко заявил, что его предварительно проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов.

"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся", - добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой, я вас умоляю )))
    а последствия должны могут проявиться в первые минуты?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Він мабуть плутає вакцину з наркотою !!!)))
  • Привет
    А разве проблема в том что кто то боится самого укола?? Проблема в том что колят неиспытанным шмурдяком...и последствия могут проявится через какое то время...
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